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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бывший защитник "Локомотива" Алексей Арифуллин умер в возрасте 47 лет
Вчера на 47-м году жизни ушел из жизни бывший защитник московского "Локомотива" Алексей Арифуллин.
Он провёл в составе "железнодорожников" 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России.
"Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича", — говорится на официальном сайте клуба.
Он провёл в составе "железнодорожников" 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России.
"Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича", — говорится на официальном сайте клуба.
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