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Бывший защитник "Локомотива" Алексей Арифуллин умер в возрасте 47 лет

Вчера на 47-м году жизни ушел из жизни бывший защитник московского "Локомотива" Алексей Арифуллин.

Он провёл в составе "железнодорожников" 287 матчей, также в его активе одна игра за сборную России.

"Похороны пройдут в субботу в 9.30 на Митинском кладбище. "Локомотив" выражает соболезнования родным и близким Алексея Саяровича", — говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:04
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Афигеть... Царствие ему небесное.
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Прекрасно помню его надежную игру. Царствие ему небесное.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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