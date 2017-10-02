Геннадий Орлов: "Локомотив" едет на "Сапсане", а "Зенит" - на "Феррари"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Локомотива" над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги."В последнем матче "Локомотива" хорошо в игру вошёл Эдер. И Фернандеш забил пять мячей в последних встречах. Есть у этой команды и ещё два туза — Чорлука и Ари, которые зимой точно добавятся. Это будет очень мощное точечное усиление. "Железнодорожники" сейчас на "Сапсане" поехали, а "Зенит" едет на "Феррари", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".