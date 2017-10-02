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Геннадий Орлов: "Локомотив" едет на "Сапсане", а "Зенит" - на "Феррари"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Локомотива" над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги.

"В последнем матче "Локомотива" хорошо в игру вошёл Эдер. И Фернандеш забил пять мячей в последних встречах. Есть у этой команды и ещё два туза — Чорлука и Ари, которые зимой точно добавятся. Это будет очень мощное точечное усиление. "Железнодорожники" сейчас на "Сапсане" поехали, а "Зенит" едет на "Феррари", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит Локомотив
Сегодня, 21:12
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(3)
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:08) #
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online

Цитата: Bierbauch
Вообще-то, Чуковский! Я думал, это все знают в культурной столице!

Скажи спасибо что не Цой.

"Культурный" - это просто глум по отношению к аборигенам. В слове xyй - 3 стандартные ошибки.
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:07) #
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online

Цитата: Bierbauch
Цитата: yuri
Ехали медведи
На велосипеде...

...Едут и смеются,
Пряники жуют.
С.Я Маршак.

Вообще-то, Чуковский! Я думал, это все знают в культурной столице! smiley

Увы, не знаем-с.Мораль басни не в точности а в смысле.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 22:02) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: yuri
Ехали медведи
На велосипеде...

...Едут и смеются,
Пряники жуют.
С.Я Маршак.

Вообще-то, Чуковский! Я думал, это все знают в культурной столице! smiley


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:57) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зинте вперде laughing
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (3)
online

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле...

Едут и смеются,
Пряники жуют.
С.Я Маршак.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:55) #
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online

Цитата: Blessing
Спартак на дризине.


Отходняк после вчерашнего? Добавь стекломоя - полегчает. ))
Регистрация: 6.10.2009
№10 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 21:52) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Давеча Анжи на поджаром ослике ,чуть было эту феррари не дёрнули


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№9 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:50) #
  • -4
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если про локо уместно про поезд, то про бакланов нет, причем тут феррари если питер это говно арена, бомжи и бакланы? только из за тренера? бакланы дрифтуют на гонотечении под вопли бомжей, давай школота минусем
Регистрация: 19.06.2017
№8 Написал: niko niko Калуга (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Интер»
Зинит на катафалке на херу и на палке )))
Регистрация: 13.03.2015
№7 Написал: Hitman (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Спартак на зине.
Регистрация: 20.04.2017
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а Орлов на баклане..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 21:41) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Бавария»
Орлову уже пора мотобол комментировать! У него крыша поехала!


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:41) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак на дризине.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: Alexander Zavyalov (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (8)

А Орлов едет на осле.
Регистрация: 6.02.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 21:30) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил, б#ять... Старый пень совсем е#аанулся... Когда алеша мюллер пойдет на пенсию, зенька , скорее всего на Ладу Калину пересядет.....)))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Шинник»
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы "Локомотива" над "Динамо" (3:0) в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги

Но ведь и тут зенит приплел.Играли Локо-Динамо, говорит про эту игру,но без питера никак
Регистрация: 7.09.2015
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