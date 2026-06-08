На замену Василию Березуцкому клуб намерен пригласить Сергея Юрана. Примечательно, что сегодня, 8 июня, было объявлено об уходе Сергея Николаевича с поста главного тренера "СКА-Хабаровск" по семейным обстоятельствам. Хабаровскую команду Юран возглавил 25 мая.
По данным Карпова, руководители "Урала" уже отменили переговоры с другими кандидатами, так как президент клуба Григорий Иванов решил сделать ставку на Юрана.
Новым главным тренером "Урала" станет Сергей Юран — источник
По данным журналиста Ивана Карпова, екатеринбургский "Урал" определился с кандидатурой нового главного тренера команды.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"