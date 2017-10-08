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Алексей Миллер о смерти Сарсании: невосполнимая потеря для всего российского футбола

Председатель Правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"От нас ушел очень светлый и открытый человек. Невероятно талантливый, одаренный и энергичный. Настоящий профессионал, искренне влюбленный в свое дело. Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Константина Сарсании.

Вечная память", - цитирует Миллера официальный сайт "Зенита".
Теги: Миллер Сарсания Зенит
Сегодня, 09:27
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