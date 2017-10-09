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Олег Романцев: на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит

Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился мнением о товарищеском матче против сборной Кореи (4:2).

"В субботней встрече было видно, что нам противостояла мобильная, с хорошим футбольным вкусом команда, играющая в быстрой, современной манере. Да, корейцы создали не слишком много моментов. Но не выручи Акинфеев после ударов 7-го и 22-го номеров (Сон Хын Мина и Квон Чхан Хуна), то гости могли бы забить и побольше. А вот еще два шанса использовали. В целом мы переигрывали оппонентов, больше владели инициативой, однако - особенно в концовке - азиаты нервы нашим потрепали. Так что спарринг вышел очень полезным. Уверен, на чемпионате мира сборная Кореи еще удивит", - цитирует Романцева "Спорт-Экспресс".
Теги: Романцев Сборная Южной Кореи Сборная России
Сегодня, 00:06
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