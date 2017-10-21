Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Леонид Кучук: это я сказал Ингасону бить пенальти

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) отметил, что команда выполнила свою задачу на игру.

– Несмотря на имеющиеся у нас проблемы, мы ехали сюда набирать очки, – сказал Кучук. – Задачу выполнили, сыграли вничью, так что положительным результатом я доволен.

– Необычно, что пенальти бил Ингасон. Он сам принял это решение, или вы назначили его выполнить удар?

– Это было мое решение.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кучук Ингасон Ростов Тосно
Сегодня, 21:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.