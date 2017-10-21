Леонид Кучук: это я сказал Ингасону бить пенальти

Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) отметил, что команда выполнила свою задачу на игру.– Несмотря на имеющиеся у нас проблемы, мы ехали сюда набирать очки, – сказал Кучук. – Задачу выполнили, сыграли вничью, так что положительным результатом я доволен.– Это было мое решение.