Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:54
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
Сергей Хусаинов: случись подобное у ворот «Амкара»… фол был бы засчитан даже не задумываясь (19)
18:23
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
"Рубин" и "Динамо" голов не забили (8)
16:57
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
Евгений Марков: не просил Заболотного замолвить за себя словечко в сборной, он там ещё не авторитет (видео)
14:56
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
"Енисей" дома разгромил "Шинник" (3)
Леонид Кучук: это я сказал Ингасону бить пенальти
Главный тренер "Ростова" Леонид Кучук после матча 14-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:1) отметил, что команда выполнила свою задачу на игру.
– Несмотря на имеющиеся у нас проблемы, мы ехали сюда набирать очки, – сказал Кучук. – Задачу выполнили, сыграли вничью, так что положительным результатом я доволен.
– Необычно, что пенальти бил Ингасон. Он сам принял это решение, или вы назначили его выполнить удар?
– Это было мое решение.
"Спорт-Экспресс"
– Несмотря на имеющиеся у нас проблемы, мы ехали сюда набирать очки, – сказал Кучук. – Задачу выполнили, сыграли вничью, так что положительным результатом я доволен.
– Необычно, что пенальти бил Ингасон. Он сам принял это решение, или вы назначили его выполнить удар?
– Это было мое решение.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.