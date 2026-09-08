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"Локомотив" отдал футболиста в аренду в "Сочи"

Футболист "Локомотива" проведет сезон в Первой лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Железнодорожники" выкупили своего воспитанника из "Шинника" и подписали с ним долгосрочный контракт. Этот сезон вратарь проведет в аренде в "Сочи".

"Воспитанник нашей академии вернулся в "Локомотив" и подписал договор до конца сезона 2030/31. Клуб активировал опцию обратного выкупа 21-летнего голкипера у ярославского "Шинника", где он выступал с 2024 года. А этот сезон он проведёт в аренде в "Сочи" без права выкупа", - написано в Telegram-канале красно-зеленых.

Тимофей Митров выступал за ярославский "Шинник" с 2024 года. На его счету 9 матчей, 11 пропущенных голов и 3 встречи на ноль в текущем сезоне Первой лиги. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 450 тысяч евро.

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