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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Бабаев: удивлены отсутствием Оланаре в матче с "Зенитом", но так решил тренер
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал домашнюю ничью с "Зенитом" (0:0) в матче 14-го тура РФПЛ, а также отсутствие в заявке на матч нигерийского форварда Аарона Оланаре.
"Прежде всего стоит констатировать, что игра получилась. На мой взгляд, матч получился очень интересным. В первом тайме ребята создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, реализовать не смогли. Второй тайм получился равным, обоюдоострым, поэтому игра вышла красивой, но победить не удалось.
Безусловно ребята на себя разозлились после матча с «Базелем». Было очень неудобно перед болельщиками, которые тогда пришли нас поддержать в довольно холодный осенний вечер. В тот день не получалось ничего — что это было, сказать сложно. Видимо, ребята, понимая эту ситуацию, вышли на матч с "Зенитом" настроенные, боролись, и у меня было ощущение, что "Зенит" был не готов к такому натиску с первых минут. Самое главное, что удалось нашего болельщика порадовать если не результатом, то качеством игры. Сегодня был полный стадион, который не умолкал, так что от лица клуба и команды хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку.
Что касается того, рассчитываем ли мы вообще на Оланаре, которого сегодня не оказалось в заявке, то да, конечно. Не заявить его на матч — это было тренерское решение. Честно говоря, не было времени детально это обсудить. Были немного удивлены, но, повторюсь, так решил тренер.
Сколько ожидается болельщиков на выездном матче с "Базелем"? Ожидается большой десант наших болельщиков в Швейцарии. Не знаю, будет ли заполнена вся квота, но думаю, что около тысячи будет точно", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
"Прежде всего стоит констатировать, что игра получилась. На мой взгляд, матч получился очень интересным. В первом тайме ребята создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, реализовать не смогли. Второй тайм получился равным, обоюдоострым, поэтому игра вышла красивой, но победить не удалось.
Безусловно ребята на себя разозлились после матча с «Базелем». Было очень неудобно перед болельщиками, которые тогда пришли нас поддержать в довольно холодный осенний вечер. В тот день не получалось ничего — что это было, сказать сложно. Видимо, ребята, понимая эту ситуацию, вышли на матч с "Зенитом" настроенные, боролись, и у меня было ощущение, что "Зенит" был не готов к такому натиску с первых минут. Самое главное, что удалось нашего болельщика порадовать если не результатом, то качеством игры. Сегодня был полный стадион, который не умолкал, так что от лица клуба и команды хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку.
Что касается того, рассчитываем ли мы вообще на Оланаре, которого сегодня не оказалось в заявке, то да, конечно. Не заявить его на матч — это было тренерское решение. Честно говоря, не было времени детально это обсудить. Были немного удивлены, но, повторюсь, так решил тренер.
Сколько ожидается болельщиков на выездном матче с "Базелем"? Ожидается большой десант наших болельщиков в Швейцарии. Не знаю, будет ли заполнена вся квота, но думаю, что около тысячи будет точно", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
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