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Александр Кокорин: со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, отвечая на вопросы детей, рассказал, что у него почти со всеми тренерами были хорошие отношения.

– Кто любимый тренер, если не считать отца?

– Запомнился Андре Виллаш-Боаш, как человек и тренер он очень хороший. В целом со всеми тренерами, кроме одного, были хорошие отношения, – сказал Кокорин.

"Спорт день за днем"
Теги: Кокорин Зенит
Вчера, 22:22
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