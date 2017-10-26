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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Прокопец: Зинченко и "Уфа" выиграли принципиальное дело у "Шахтёра"
Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко и футбольного клуба "Уфа", прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию, поданную "Шахтёром" на его клиентов.
В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырёхлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за "Шахтёр". Украинский клуб был против трансфера, поэтому "Уфа" обратилась в ФИФА. Международная организация ограничилась тем, что обязала Зинченко заплатить "Шахтёру" € 8 тыс. в качестве штрафа. Донецкий клуб, в свою очередь, остался недоволен решением ФИФА и принял решение обратиться в CAS. Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию "Шахтёра".
"Сегодня CAS отклонил апелляцию "Шахтёра" по делу Александра Зинченко и "Уфы". Для "Шахтёра" это было очень важное дело, дело принципа. Для нас это также было делом принципа, ведь наши клиенты, "Уфа" и Зинченко, ничего не нарушали и действовали в рамках регламента ФИФА. Никакой дополнительной компенсации и дисквалификации, о чём просил "Шахтёр", быть не должно было. Так в итоге и получилось. Наша позиция, которую мы представили в ФИФА, полностью устояла и в CAS.
Видимо, когда Зинченко перешёл в такой большой клуб, как "Манчестер Сити", руководство "Шахтёра" решило, что они имеют право на дополнительную компенсацию. Игрок, по их мнению, неправомерно разорвал контракт и покинул клуб, поэтому они требовали компенсации от "Уфы" и Зинченко. ФИФА посчитала, что компенсация должна составить € 8 тыс., а CAS полностью подтвердил решение ФИФА", - цитирует Прокопца "Чемпионат.сом".
В феврале 2015 года "Уфа" подписала четырёхлетний контракт с Зинченко, который ранее выступал за "Шахтёр". Украинский клуб был против трансфера, поэтому "Уфа" обратилась в ФИФА. Международная организация ограничилась тем, что обязала Зинченко заплатить "Шахтёру" € 8 тыс. в качестве штрафа. Донецкий клуб, в свою очередь, остался недоволен решением ФИФА и принял решение обратиться в CAS. Ранее стало известно, что CAS отклонил апелляцию "Шахтёра".
"Сегодня CAS отклонил апелляцию "Шахтёра" по делу Александра Зинченко и "Уфы". Для "Шахтёра" это было очень важное дело, дело принципа. Для нас это также было делом принципа, ведь наши клиенты, "Уфа" и Зинченко, ничего не нарушали и действовали в рамках регламента ФИФА. Никакой дополнительной компенсации и дисквалификации, о чём просил "Шахтёр", быть не должно было. Так в итоге и получилось. Наша позиция, которую мы представили в ФИФА, полностью устояла и в CAS.
Видимо, когда Зинченко перешёл в такой большой клуб, как "Манчестер Сити", руководство "Шахтёра" решило, что они имеют право на дополнительную компенсацию. Игрок, по их мнению, неправомерно разорвал контракт и покинул клуб, поэтому они требовали компенсации от "Уфы" и Зинченко. ФИФА посчитала, что компенсация должна составить € 8 тыс., а CAS полностью подтвердил решение ФИФА", - цитирует Прокопца "Чемпионат.сом".
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