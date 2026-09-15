Радимов - об Олейникове в ЦСКА: пригодится в середине поля для разнообразия

- Олейников пригодится ЦСКА в середине поля для разнообразия, потому что ЦСКА играет энергозатратно. Чем больше футболистов таких будет, которые могут выдерживать этот ритм, с учетом того, что пять замен положено, тем лучше ЦСКА может поддерживать этот ритм на протяжении всей игры. И у Олейникова есть чувство гола, что тоже важно, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".
В ЦСКА Олейников перебрался из "Крыльев Советов" во время летнего трансферного окна. До перехода хавбек успел провести за самарцев семь матчей в нынешнем сезоне, забив три мяча и сделав две результативные передачи.