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Радимов - об Олейникове в ЦСКА: пригодится в середине поля для разнообразия

Владислав Радимов положительно оценил дебют Ивана Олейникова за ЦСКА в матче против "Рубина".
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Радимова, Олейников способен выдерживать энергозатратный темп ЦСКА, а дополнительным преимуществом футболиста является чувство гола.

- Олейников пригодится ЦСКА в середине поля для разнообразия, потому что ЦСКА играет энергозатратно. Чем больше футболистов таких будет, которые могут выдерживать этот ритм, с учетом того, что пять замен положено, тем лучше ЦСКА может поддерживать этот ритм на протяжении всей игры. И у Олейникова есть чувство гола, что тоже важно, - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

В ЦСКА Олейников перебрался из "Крыльев Советов" во время летнего трансферного окна. До перехода хавбек успел провести за самарцев семь матчей в нынешнем сезоне, забив три мяча и сделав две результативные передачи.

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