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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Смольников: мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки
Защитник "Зенита" Игорь Смольников прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0) в шестнадцатом туре чемпионата России.
— Такое чувство, что "Зенит" столкнулся с сюрпризом в первом тайме, что "Рубин" начал играть так же, как ЦСКА в первом тайме — такой же серьезный прессинг.
— Да нет. В принципе, они всегда действуют агрессивно, тем более, у них два нападающих. Первый тайм — да, навязали борьбу, во втором тайме они подсели, у нас были моменты, но жалко, что не использовали свои шансы, - приводит его слова официальный сайт клуба.
— Вы знали, что "Рубин" проседает в концовке? Что в первом тайме, что во втором — это по статистике. Знала ли об этом команда?
— Лично я не знал об этом. Я думаю, что мы пошли вперед, и они просели из-за этого. А так особо не наблюдал за этим в предыдущих матчах.
— У вас у самого был замечательный момент, можете его описать? Когда обыграли игрока, а дальше не получилось забить.
— Обыграл игрока, и не получилось забить. Обидно, был хороший момент, хороший шанс помочь победить, но не получилось использовать свой шанс.
— Было ощущение, что во втором тайме перестроения специально для вас были, что вы все чаще и чаще были у штрафной, создавали моменты и сами били по воротам.
— Да нет, мы, в принципе, только минут на десять переключились на другую тактику, а так — как начинали игру в четыре защитника, так и продолжали, просто где-то у "Рубина", я думаю, уже не было сил высоко прессинговать. Из-за этого появились у нас зоны.
— "Зенит" не может забить уже четыре матча подряд. Мы говорим о том, что это уже кризис. Как это внутри команды переживается? Как вы это называете?
— Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на сборную у нас получилось забить и мы начали побеждать.
ФК "Зенит"
— Такое чувство, что "Зенит" столкнулся с сюрпризом в первом тайме, что "Рубин" начал играть так же, как ЦСКА в первом тайме — такой же серьезный прессинг.
— Да нет. В принципе, они всегда действуют агрессивно, тем более, у них два нападающих. Первый тайм — да, навязали борьбу, во втором тайме они подсели, у нас были моменты, но жалко, что не использовали свои шансы, - приводит его слова официальный сайт клуба.
— Вы знали, что "Рубин" проседает в концовке? Что в первом тайме, что во втором — это по статистике. Знала ли об этом команда?
— Лично я не знал об этом. Я думаю, что мы пошли вперед, и они просели из-за этого. А так особо не наблюдал за этим в предыдущих матчах.
— У вас у самого был замечательный момент, можете его описать? Когда обыграли игрока, а дальше не получилось забить.
— Обыграл игрока, и не получилось забить. Обидно, был хороший момент, хороший шанс помочь победить, но не получилось использовать свой шанс.
— Было ощущение, что во втором тайме перестроения специально для вас были, что вы все чаще и чаще были у штрафной, создавали моменты и сами били по воротам.
— Да нет, мы, в принципе, только минут на десять переключились на другую тактику, а так — как начинали игру в четыре защитника, так и продолжали, просто где-то у "Рубина", я думаю, уже не было сил высоко прессинговать. Из-за этого появились у нас зоны.
— "Зенит" не может забить уже четыре матча подряд. Мы говорим о том, что это уже кризис. Как это внутри команды переживается? Как вы это называете?
— Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на сборную у нас получилось забить и мы начали побеждать.
ФК "Зенит"
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