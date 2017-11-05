Игорь Смольников: мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки

Защитник "Зенита" Игорь Смольников прокомментировал ничью с "Рубином" (0:0) в шестнадцатом туре чемпионата России.— Да нет. В принципе, они всегда действуют агрессивно, тем более, у них два нападающих. Первый тайм — да, навязали борьбу, во втором тайме они подсели, у нас были моменты, но жалко, что не использовали свои шансы, - приводит его слова официальный сайт клуба.— Лично я не знал об этом. Я думаю, что мы пошли вперед, и они просели из-за этого. А так особо не наблюдал за этим в предыдущих матчах.— Обыграл игрока, и не получилось забить. Обидно, был хороший момент, хороший шанс помочь победить, но не получилось использовать свой шанс.— Да нет, мы, в принципе, только минут на десять переключились на другую тактику, а так — как начинали игру в четыре защитника, так и продолжали, просто где-то у "Рубина", я думаю, уже не было сил высоко прессинговать. Из-за этого появились у нас зоны.— Ну, конечно, мы все переживаем из-за этого, потому что мы не набираем очки, где-то что-то не получается, но мы усердно работаем, чтобы исправить эту ситуацию и, дай бог, чтобы после перерыва на сборную у нас получилось забить и мы начали побеждать.