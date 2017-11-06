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Максим Канунников: пусть эксперты рассуждают о качестве нашей игры

Нападающий "Рубина" Максим Канунников прокомментировал ничью своей команды в матче против "Зенита" (0:0).

"Хотелось бы поскорее победить. Неудачный первый круг позади, и сегодня отрезками мы выглядели неплохо. В созидании еще нужно прибавить. Будем работать над этим. Положительные моменты в нашей игре сегодня были. Пусть эксперты рассуждают о качестве нашей игры. Мне судить сложно на поле было", - цитирует Канунникова "Р-Спорт".
Теги: Канунников Рубин Зенит
Сегодня, 00:06
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