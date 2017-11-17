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Константин Кучаев: уже не могу представить себя в майке "Спартака"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, ранее выступавший за молодежную команду "Сатурна", подчеркнул, что на данный момент уже не может представить себя в форме "Спартака".

– Вы лишь с третьего раза согласились перейти в ЦСКА, а два раза отказывали. Почему?

– Мне казалось, что я еще не достиг того уровня, который был у футболистов ЦСКА. Для себя решил – лучше буду играть в "Сатурне", чем сидеть на лавочке, хоть и с основным составом. А в третий раз меня позвали сразу в молодежную команду, и от такого шанса грех было отказываться.

– То есть было не принципиально, переходить в ЦСКА или "Спартак"?

– Для меня все зависело от коллектива. В ЦСКА на тот момент царила позитивная атмосфера. Поэтому я согласился на переход.

– У молодых игроков ЦСКА часто спрашивают, смогут ли они перейти в будущем в "Спартак". Представляешь себя в красно-белой майке?

– Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал армейцем.

– Некоторые молодые футболисты ради получения игровой практики уходили в аренду. Не возникало летом таких мыслей?

– Если честно, подумывал об этом. Но Виктор Михайлович сказал, что рассчитывает на меня. После этих слов я сосредоточился только на ЦСКА, нельзя было упускать такой шанс.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кучаев ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:07
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(4)
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Какая потеря будет для Спартака, обхохотаться можно.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Это блеать кто вообще??? laughing Я его и в конской майке не представляю

его можно представить только в женском нижнем белье.
Регистрация: 2.08.2010
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это блеать кто вообще??? laughing Я его и в конской майке не представляю


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
...Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал армейцем...
Грабли, они и в Африке грабли....дядя Сэм знает свое дело.
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 20:12) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а я тебя представляю на лугу, да в красных труселях. кто додумался у них брать интервью, почему не у водителя автобуса конюшенного?
Регистрация: 2.08.2010
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