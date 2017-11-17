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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Кучаев: уже не могу представить себя в майке "Спартака"
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, ранее выступавший за молодежную команду "Сатурна", подчеркнул, что на данный момент уже не может представить себя в форме "Спартака".
– Вы лишь с третьего раза согласились перейти в ЦСКА, а два раза отказывали. Почему?
– Мне казалось, что я еще не достиг того уровня, который был у футболистов ЦСКА. Для себя решил – лучше буду играть в "Сатурне", чем сидеть на лавочке, хоть и с основным составом. А в третий раз меня позвали сразу в молодежную команду, и от такого шанса грех было отказываться.
– То есть было не принципиально, переходить в ЦСКА или "Спартак"?
– Для меня все зависело от коллектива. В ЦСКА на тот момент царила позитивная атмосфера. Поэтому я согласился на переход.
– У молодых игроков ЦСКА часто спрашивают, смогут ли они перейти в будущем в "Спартак". Представляешь себя в красно-белой майке?
– Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал армейцем.
– Некоторые молодые футболисты ради получения игровой практики уходили в аренду. Не возникало летом таких мыслей?
– Если честно, подумывал об этом. Но Виктор Михайлович сказал, что рассчитывает на меня. После этих слов я сосредоточился только на ЦСКА, нельзя было упускать такой шанс.
"Спорт-Экспресс"
– Вы лишь с третьего раза согласились перейти в ЦСКА, а два раза отказывали. Почему?
– Мне казалось, что я еще не достиг того уровня, который был у футболистов ЦСКА. Для себя решил – лучше буду играть в "Сатурне", чем сидеть на лавочке, хоть и с основным составом. А в третий раз меня позвали сразу в молодежную команду, и от такого шанса грех было отказываться.
– То есть было не принципиально, переходить в ЦСКА или "Спартак"?
– Для меня все зависело от коллектива. В ЦСКА на тот момент царила позитивная атмосфера. Поэтому я согласился на переход.
– У молодых игроков ЦСКА часто спрашивают, смогут ли они перейти в будущем в "Спартак". Представляешь себя в красно-белой майке?
– Сейчас уже нет. За несколько лет в команде я стал армейцем.
– Некоторые молодые футболисты ради получения игровой практики уходили в аренду. Не возникало летом таких мыслей?
– Если честно, подумывал об этом. Но Виктор Михайлович сказал, что рассчитывает на меня. После этих слов я сосредоточился только на ЦСКА, нельзя было упускать такой шанс.
"Спорт-Экспресс"
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