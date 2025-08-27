Матчи Скрыть

Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Крыльев Советов"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался после поражения от "Крыльев Советов" в серии пенальти в матче Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
- Мы оказывали давление, создавали моменты, но не смогли реализовать их. Были незапланированные замены по разным причинам. Кто-то просто устал, чья-то игра не устраивала, - сказал Карпин "Матч ТВ".

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались самарцы - 5:4. В составе гостей не реализовал 11-метровый удар Маричаль. Благодаря победе, "Крылья Советов" остались на первом месте в группе В с 6 очками, "Динамо" занимают вторую строчку с 4 баллами.

