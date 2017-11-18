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Агент Петреску: "Кубань" ни разу не платила Дану

Агент Дана Петреску Николай Пырнеу заявил, что Российский футбольный союз (РФС) перенес заседание по долгам "Кубани" на конец ноября.

– Есть ли какие-то новости? "Кубань" хоть что-то заплатила Петреску?

– РФС нам сообщил, что заседание по долгам "Кубани" перед Даном перенесено с 17 на 27 ноября. А именно сегодня должно было быть принято решение о снятии с клуба очков.

– Почему оно отложено?

– Не знаю. Какого-то криминала я в переносе не вижу. Может быть, руководители "Кубани" пообещали РФС, что закроют вопрос через 10 дней. Посмотрим.

– Сколько раз Петреску получал зарплату в "Кубани"?

– За эти пять месяцев – ни разу. Ни рубля. Дан все оплачивал сам - жилье, питание и так далее. Более того, я дважды приезжал в Краснодар, так как клуб хотел расторгнуть контракт с Петреску. Мы садились, разговаривали, в итоге Дан оставался. В октябре он все-таки клуб покинул.

– Когда в последний раз общались с гендиректором "Кубани" Геннадием Крапивкой?

– Очень обидно, что "Кубанью" руководят люди, очень далекие от футбола. Мне кажется, они даже не знают, в каких городах пройдет чемпионат мира в России…

"Спорт-Экспресс"
Теги: Петреску Кубань
Сегодня, 00:21
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