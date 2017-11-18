Агент Петреску: "Кубань" ни разу не платила Дану

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (6)
Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство (6)
Вчера, 23:26
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (1)
Виталий Мутко об английском языке: для общения мне пока хватает знаний, еще подналяжем (1)
Вчера, 23:04
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Зинедин Зидан опроверг конфликт Рамоса и Роналду
Вчера, 23:00
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
"Лилль" обыграл "Сент-Этьен" и покинул зону вылета
Вчера, 22:58
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Илья Максимов: Аршавина сейчас в "Зенит" вернуть – и точно будет не хуже нынешних игроков (1)
Вчера, 22:40
ЦСКА прибыл в Хабаровск
ЦСКА прибыл в Хабаровск
Вчера, 22:30
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Владелец "Лиона": Фекин останется в команде
Вчера, 21:24
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (15)
Нобель Арустамян: "Спартак" ведет переговоры о продлении контракта с Джикией до 2022 года (15)
Вчера, 21:18
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Нобель Арустамян: "Краснодар" рассматривает приобретение форварда "Тосно" Заболотного (1)
Вчера, 21:08
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Игрокам и персоналу "Крыльев" не платят зарплату уже 3 месяца? (3)
Вчера, 20:22
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
Константин Кучаев: если Вернблум все-таки ударил Миранчука, то не думаю, что это было намеренно (3)
Вчера, 20:16
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Георгий Джикия: после того, как подписал контракт со "Спартаком", я - самый счастливый человек в мире (5)
Вчера, 19:01
"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
Вчера, 18:25
Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов (8)
Цены на авиабилеты в городах ЧМ-2018 выросли до 44 процентов (8)
Вчера, 18:07
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Сергей Лавров: наш приоритет - обеспечение максимального комфортного и безопасного пребывания в России игроков и болельщиков
Вчера, 17:34
Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом" (1)
Вчера, 17:27
Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока
Леонид Рапопорт: ЧМ-2018 позволит сделать Екатеринбург доступным для жителей Дальнего Востока
Вчера, 17:09
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Александр Никитин: на "Волгоград Арене" соберутся 45 тысяч, да как гаркнут - вот это класс! (3)
Агент Петреску: "Кубань" ни разу не платила Дану
Агент Дана Петреску Николай Пырнеу заявил, что Российский футбольный союз (РФС) перенес заседание по долгам "Кубани" на конец ноября.
– Есть ли какие-то новости? "Кубань" хоть что-то заплатила Петреску?
– РФС нам сообщил, что заседание по долгам "Кубани" перед Даном перенесено с 17 на 27 ноября. А именно сегодня должно было быть принято решение о снятии с клуба очков.
– Почему оно отложено?
– Не знаю. Какого-то криминала я в переносе не вижу. Может быть, руководители "Кубани" пообещали РФС, что закроют вопрос через 10 дней. Посмотрим.
– Сколько раз Петреску получал зарплату в "Кубани"?
– За эти пять месяцев – ни разу. Ни рубля. Дан все оплачивал сам - жилье, питание и так далее. Более того, я дважды приезжал в Краснодар, так как клуб хотел расторгнуть контракт с Петреску. Мы садились, разговаривали, в итоге Дан оставался. В октябре он все-таки клуб покинул.
– Когда в последний раз общались с гендиректором "Кубани" Геннадием Крапивкой?
– Очень обидно, что "Кубанью" руководят люди, очень далекие от футбола. Мне кажется, они даже не знают, в каких городах пройдет чемпионат мира в России…
"Спорт-Экспресс"
– Есть ли какие-то новости? "Кубань" хоть что-то заплатила Петреску?
– РФС нам сообщил, что заседание по долгам "Кубани" перед Даном перенесено с 17 на 27 ноября. А именно сегодня должно было быть принято решение о снятии с клуба очков.
– Почему оно отложено?
– Не знаю. Какого-то криминала я в переносе не вижу. Может быть, руководители "Кубани" пообещали РФС, что закроют вопрос через 10 дней. Посмотрим.
– Сколько раз Петреску получал зарплату в "Кубани"?
– За эти пять месяцев – ни разу. Ни рубля. Дан все оплачивал сам - жилье, питание и так далее. Более того, я дважды приезжал в Краснодар, так как клуб хотел расторгнуть контракт с Петреску. Мы садились, разговаривали, в итоге Дан оставался. В октябре он все-таки клуб покинул.
– Когда в последний раз общались с гендиректором "Кубани" Геннадием Крапивкой?
– Очень обидно, что "Кубанью" руководят люди, очень далекие от футбола. Мне кажется, они даже не знают, в каких городах пройдет чемпионат мира в России…
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.