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Алексей Попов: в России нет хороших тренеров, ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца

Бывший российский футболист Алексей Попов высказался о поиске ЦСКА нового главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я давно говорю, что в России нет хороших тренеров, поэтому ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца", - цитирует Попова "Матч ТВ".

Напомним, что Марко Николич ранее покинул пост главного тренера ЦСКА, серб занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Ранее сообщалось, что новым главным тренером "армейцев" может стать швейцарец Фабио Челестини.

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

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