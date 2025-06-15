"Я давно говорю, что в России нет хороших тренеров, поэтому ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца", - цитирует Попова "Матч ТВ".
Напомним, что Марко Николич ранее покинул пост главного тренера ЦСКА, серб занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Ранее сообщалось, что новым главным тренером "армейцев" может стать швейцарец Фабио Челестини.
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.
Алексей Попов: в России нет хороших тренеров, ЦСКА правильно делает, что ищет иностранца
Бывший российский футболист Алексей Попов высказался о поиске ЦСКА нового главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА