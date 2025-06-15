"Первые пару месяцев в клубе, когда вообще не выходил на поле, хотя был здоров и готов показать себя. Но тогда ко мне было такое отношение со стороны тренерского штаба... Как будто я на просмотр пришел, а не был лучшим бомбардиром лиги. Клуб сначала уговаривает, а потом не ценит", - цитирует Агаларова "СЭ".
Гамид Агаларов перешел в грозненский "Ахмат" из "Уфы" летом 2022 года за 4 миллиона евро, а в прошлое летнее трансферное окно из грозненского клуба ушел в махачкалинское "Динамо" за 500 тысяч евро. Всего форвард провел за грозненцев во всех турнирах 54 матча и отметился 9 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
В минувшем сезоне Гамид Агаларов вышел на поле в составе махачкалинского "Динамо" в 31 встрече и записал на свой счет 11+4 по системе "гол+пас" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно.
Агаларов: в "Ахмате" ко мне было отношение, будто я на просмотр пришел, а не в статусе лучшего бомбардира
Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов рассказал, какой момент в "Ахмате" был самым сложным для него.
Фото: ФК "Ахмат"