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Экс-защитник "Ахмата" Гогличидзе может перейти в московское "Торпедо"

По информации СМИ, бывший защитник грозненского "Ахмата" Лео Гогличидзе может продолжить карьеру в московском "Торпедо".
Фото: РФК "Ахмат"
Сообщается, что стороны сейчас ведут переговоры о заключении соглашения. За переход футболиста в столичный клуб говорит знание главным тренером "автозаводцев" Олега Кононова всех возможностей защитника по совместной работе в "Краснодаре". В то же время препятствием для перехода могут стать требования стороны футболиста по заработной плате.

У Лео Гогличидзе 30 июня завершается срок действия контракта с грозненским "Ахматом", в который он перешёл в феврале 2025 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах, но результативные действия не совершил. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: Metaratings

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