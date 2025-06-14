Сообщается, что стороны сейчас ведут переговоры о заключении соглашения. За переход футболиста в столичный клуб говорит знание главным тренером "автозаводцев" Олега Кононова всех возможностей защитника по совместной работе в "Краснодаре". В то же время препятствием для перехода могут стать требования стороны футболиста по заработной плате.
У Лео Гогличидзе 30 июня завершается срок действия контракта с грозненским "Ахматом", в который он перешёл в феврале 2025 года. С тех пор он принял участие в 7 матчах, но результативные действия не совершил. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings
Экс-защитник "Ахмата" Гогличидзе может перейти в московское "Торпедо"
По информации СМИ, бывший защитник грозненского "Ахмата" Лео Гогличидзе может продолжить карьеру в московском "Торпедо".
Фото: РФК "Ахмат"