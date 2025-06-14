"Надо ставить такие компенсации, чтобы тренер не уходил. Или находить общий язык. Не знаю, в чем причина. Но уверен, что у них были разногласия. Мне работа Николича понравилась. Но мы, простые люди, никогда не узнаем, почему он ушел. Я не верю ни одному клубу в таких вопросах", - приводит слова Быстрова "СЭ".
9 июня пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе из команды главного тренера Марко Николича, который выкупил свой контракт, рассчитанный на срок до лета 2026 года, за 600 тысяч евро. 14 июня сербский специалист был назначен на пост главного тренера греческого АЕКа.
Во главе с Николичем ЦСКА в сезоне-2024/25 завоевал бронзовые медали чемпионата России и стал обладателем Кубка России.
Быстров: уверен, что у Николича и ЦСКА были разногласия
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА