"Дзюба — один из сильнейших нападающих в истории российского футбола. Он лучший бомбардир, а это главный показатель работы форварда. Что еще нужно? В своем возрасте он делает разницу и тащит "Акрон" на себе", - цитирует Агаларова "СЭ".
В минувшем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,5 миллионов евро, нападающий продлил контракт с клубом до конца следующего сезона.
Напомним, что Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также лучшим бомбардиром в истории сборной России.
Агаларов: Дзюба - один из сильнейших нападающих в истории российского футбола
Нападающий махачкалинского "Динамо" Гамид Агаларов высказался об игре Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"