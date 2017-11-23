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Владимир Щербак: нам не стыдно за свою работу в "Тосно"

Тренерам "Тосно", расторгающим контракты с клубом из Ленинградской области, не стыдно за свою работу, заявил Владимир Щербак, покидающий команду.

"Расторгаем контракты по соглашению сторон. О конкретных причинах, наверное, не к нам. Могу только сказать, что за ту работу, которую проделал тренерский штаб за это время в "Тосно", нам точно не стыдно. Она была отмечена всеми, не зря уже сейчас существуют варианты продолжения карьеры. Думаю, не так много людей ожидали увидеть у "Тосно" 17 очков по итогам 17 матчей", - цитирует Щербака "Р-Спорт".
Теги: Тосно
Сегодня, 06:14
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