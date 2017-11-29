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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шесть дней назад представитель Смолова встречался с руководством "Реала"
Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, которая представляет интересы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, шесть дней назад встречался с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сегодня издание Marca сообщило о том, что россиянин входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой.
Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.
Сегодня издание Marca сообщило о том, что россиянин входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой.
Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.
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