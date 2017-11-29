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Шесть дней назад представитель Смолова встречался с руководством "Реала"

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, которая представляет интересы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, шесть дней назад встречался с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня издание Marca сообщило о том, что россиянин входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.
Теги: Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 22:14
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№2 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну ну. Это для кого так цену поднимают ?
Регистрация: 28.11.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:21) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно это было до того,как Федя написал, что при определенных условиях никогда не покинет Краснодар.
Регистрация: 20.03.2014
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