Агент Дивеева отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Зенит"

"Есть ли правда в информации о возможном переходе Дивеева в "Зенит" Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно", - сказал Еремин "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" ведет переговоры с ЦСКА о переходе Игоря Дивеева.
Защитник является игроком "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с Дивеевым действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.