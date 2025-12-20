Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Агент Дивеева отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Зенит"

Агент игрока ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в "Зенит".
Фото: ФК ЦСКА
"Есть ли правда в информации о возможном переходе Дивеева в "Зенит" Наверное, нужно обращаться к источнику этой информации. Он явно знает больше. Думаю, я сказал достаточно", - сказал Еремин "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" ведет переговоры с ЦСКА о переходе Игоря Дивеева.

Защитник является игроком "армейцев" с начала июля 2019 года. Всего за клуб футболист провел 203 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Соглашение с Дивеевым действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

