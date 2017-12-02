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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Эмануэль Маммана: хорошо, что в итоге мы смогли собраться и набрать три очка
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана остался доволен тем, что его команда смогла обыграть "Урал" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России, несмотря на его быстрый автогол.
– Тяжелая, но все же победа. Что скажете о матче?
– Да, игра сегодня была сложной. Начало вышло не самым удачным, но хорошо, что в итоге мы смогли собраться и набрать три очка.
– Расскажите, что произошло в моменте с автоголом?
– Высокий навес в штрафную, мяч скользнул по волосам игрока "Урала" и попал мне в грудь. Я хотел вынести его, но не смог. Тяжело с этим смириться, но таков футбол.
– Это ваш первый автогол в карьере?
– К сожалению, да.
"Спорт-Экспресс"
– Тяжелая, но все же победа. Что скажете о матче?
– Да, игра сегодня была сложной. Начало вышло не самым удачным, но хорошо, что в итоге мы смогли собраться и набрать три очка.
– Расскажите, что произошло в моменте с автоголом?
– Высокий навес в штрафную, мяч скользнул по волосам игрока "Урала" и попал мне в грудь. Я хотел вынести его, но не смог. Тяжело с этим смириться, но таков футбол.
– Это ваш первый автогол в карьере?
– К сожалению, да.
"Спорт-Экспресс"
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