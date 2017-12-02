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Эмануэль Маммана: хорошо, что в итоге мы смогли собраться и набрать три очка

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана остался доволен тем, что его команда смогла обыграть "Урал" (2:1) в матче 19-го тура чемпионата России, несмотря на его быстрый автогол.

– Тяжелая, но все же победа. Что скажете о матче?

– Да, игра сегодня была сложной. Начало вышло не самым удачным, но хорошо, что в итоге мы смогли собраться и набрать три очка.

– Расскажите, что произошло в моменте с автоголом?

– Высокий навес в штрафную, мяч скользнул по волосам игрока "Урала" и попал мне в грудь. Я хотел вынести его, но не смог. Тяжело с этим смириться, но таков футбол.

– Это ваш первый автогол в карьере?

– К сожалению, да.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:37
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