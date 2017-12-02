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Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе

Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан после домашнего матча 19-го тура РФПЛ с "Рубином", завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0, похвалил полузащитника Алексея Миранчука.

"Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе. Это супертехничный игрок, который очень далеко может пойти. Я себя чувствую как рыба в воде, когда он мне ассистирует, когда мы с ним играем. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Думаю, у этого мальчика большое будущее. К тому же он очень молодой", - цитирует Фарфана "Чемпионат.сом".
Теги: Фарфан Миранчук Ал. Локомотив
Сегодня, 21:18
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№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:44) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Тоха одарен не меньше, но немного ленивей. Частенько за ним гешок замечаю, не дорабатывает.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
И Это о и Чарлука говорили что Алексей одаренный игрок.Надеюсь он полностью раскроет свой потенциал и принесёт реальную пользу нашему футболу!
Регистрация: 6.05.2016
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