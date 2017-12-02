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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джефферсон Фарфан: Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан после домашнего матча 19-го тура РФПЛ с "Рубином", завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0, похвалил полузащитника Алексея Миранчука.
"Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе. Это супертехничный игрок, который очень далеко может пойти. Я себя чувствую как рыба в воде, когда он мне ассистирует, когда мы с ним играем. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Думаю, у этого мальчика большое будущее. К тому же он очень молодой", - цитирует Фарфана "Чемпионат.сом".
"Алексей Миранчук - игрок, который одарён всем, что есть в футболе. Это супертехничный игрок, который очень далеко может пойти. Я себя чувствую как рыба в воде, когда он мне ассистирует, когда мы с ним играем. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Думаю, у этого мальчика большое будущее. К тому же он очень молодой", - цитирует Фарфана "Чемпионат.сом".
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