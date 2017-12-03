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Неманья Пейчинович: мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович выразил уверенность в том, что удаление Сесара Наваса помогло команде одержать победу в матче 19-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0).

– "Локомотив" вновь упрочил отрыв от конкурентов. Можно сказать, что такое лидерство команды – это сенсация?

– Я бы так не сказал. В последние годы у нас не получалось то, что мы хотели. Но у нас была цель. Может, журналисты считают, что мы сотворили сенсацию, но я так не думаю. Мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле. Пока получается хорошо.

– Удаление в конце матча помогло вашей команде?

– Помогло. Мне кажется, что оно заслужено, это очевидно. И потом Навас ведь один из самых высоких защитников нашего чемпионата.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Пейчинович Локомотив Рубин
Сегодня, 06:25
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