Неманья Пейчинович: мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович выразил уверенность в том, что удаление Сесара Наваса помогло команде одержать победу в матче 19-го тура чемпионата России над "Рубином" (1:0).– Я бы так не сказал. В последние годы у нас не получалось то, что мы хотели. Но у нас была цель. Может, журналисты считают, что мы сотворили сенсацию, но я так не думаю. Мы работаем лучше, чем другие команды, и боремся на поле. Пока получается хорошо.– Помогло. Мне кажется, что оно заслужено, это очевидно. И потом Навас ведь один из самых высоких защитников нашего чемпионата.