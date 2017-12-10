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Гендиректор "Динамо": после своего выхода из ФНЛ клуб не был готов к уровню РФПЛ

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев отметил, что клуб после выхода из ФНЛ не был полностью готов к уровню премьер-лиги.

"Такими итогами "Динамо", конечно, не может быть довольно. По большому счету, после своего выхода из ФНЛ клуб не был готов к уровню РФПЛ в полной мере, что и обусловило принятие решения по смене главного тренера. Эмоциональный всплеск, вызванный решением о назначении Дмитрия Хохлова главным тренером, помог команде собраться и улучшить спортивные результаты.

Однако нельзя быть сегодня полностью довольным сегодняшним местом клуба в турнирной таблице. Поэтому мы надеемся, что в межсезонье Дмитрий Валерьевич предпримет усилия для подготовки достойного выступления клуба во второй части чемпионата России", - цитирует Муравьева "Р-Спорт".
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 09:21
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