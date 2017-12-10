Александр Довбня: не думаю, что была опасная игра Канунникова в первом голе "Рубина"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня после матча 20-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:3) заявил, что в ситуации с первым голом не было нападения на него со стороны нападающего казанцев Максима Канунникова.– Думаю, нет. Надо бы посмотреть повтор эпизода. Была хорошая передача, я сократил угол обстрела. Вроде бы мне в ногу попал, а затем добили. Мне кажется, опасной игры не было.