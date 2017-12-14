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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Максим Деменко: Шатов достаточно заработал в Петербурге, теперь ему хочется играть
Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко считает, что питерский клуб готов расстаться со своим полузащитником Олегом Шатовым.
"Мне кажется, что "Зенит" готов отпустить игрока. Другое дело, как к ситуации относится Шатов, сам ли он запустил в прессу эти слухи. Понятно, что "Краснодар" и "Спартак" готовы его в любом случае взять. Когда ты продолжаешь работать с привычным усердием, а тебя одну игру не ставят, потом вторую-третью… Я тоже сталкивался с такими ситуациями. Скорее всего, что-то между Шатовым и Манчини есть. Какое-то недоверие, потом пошли разногласия. Олег понимает, что проблему нужно решать и, возможно, через журналистов пытается что-то сделать. В этом случае ситуация практически безвыходная. Олег в первой части сезона играл не так много, из-за этого же отчасти потерял место в сборной. Он же прекрасно понимает, что без игровой практики попасть на домашний чемпионат мира практически нереально. Мне кажется, он сам уже не смотрит на финансы. Шатов достаточно заработал в Санкт-Петербурге, теперь ему, скорее всего, просто хочется играть. Ситуации бывают разные. Может, Манчини поговорит с ним, и ситуация уладится", - цитирует Деменко "Спорт день за днем".
"Мне кажется, что "Зенит" готов отпустить игрока. Другое дело, как к ситуации относится Шатов, сам ли он запустил в прессу эти слухи. Понятно, что "Краснодар" и "Спартак" готовы его в любом случае взять. Когда ты продолжаешь работать с привычным усердием, а тебя одну игру не ставят, потом вторую-третью… Я тоже сталкивался с такими ситуациями. Скорее всего, что-то между Шатовым и Манчини есть. Какое-то недоверие, потом пошли разногласия. Олег понимает, что проблему нужно решать и, возможно, через журналистов пытается что-то сделать. В этом случае ситуация практически безвыходная. Олег в первой части сезона играл не так много, из-за этого же отчасти потерял место в сборной. Он же прекрасно понимает, что без игровой практики попасть на домашний чемпионат мира практически нереально. Мне кажется, он сам уже не смотрит на финансы. Шатов достаточно заработал в Санкт-Петербурге, теперь ему, скорее всего, просто хочется играть. Ситуации бывают разные. Может, Манчини поговорит с ним, и ситуация уладится", - цитирует Деменко "Спорт день за днем".
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