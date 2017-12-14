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Максим Деменко: Шатов достаточно заработал в Петербурге, теперь ему хочется играть

Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко считает, что питерский клуб готов расстаться со своим полузащитником Олегом Шатовым.

"Мне кажется, что "Зенит" готов отпустить игрока. Другое дело, как к ситуации относится Шатов, сам ли он запустил в прессу эти слухи. Понятно, что "Краснодар" и "Спартак" готовы его в любом случае взять. Когда ты продолжаешь работать с привычным усердием, а тебя одну игру не ставят, потом вторую-третью… Я тоже сталкивался с такими ситуациями. Скорее всего, что-то между Шатовым и Манчини есть. Какое-то недоверие, потом пошли разногласия. Олег понимает, что проблему нужно решать и, возможно, через журналистов пытается что-то сделать. В этом случае ситуация практически безвыходная. Олег в первой части сезона играл не так много, из-за этого же отчасти потерял место в сборной. Он же прекрасно понимает, что без игровой практики попасть на домашний чемпионат мира практически нереально. Мне кажется, он сам уже не смотрит на финансы. Шатов достаточно заработал в Санкт-Петербурге, теперь ему, скорее всего, просто хочется играть. Ситуации бывают разные. Может, Манчини поговорит с ним, и ситуация уладится", - цитирует Деменко "Спорт день за днем".
Теги: Деменко Шатов Зенит
Сегодня, 17:35
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№11 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:33) #
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Цитата: ckorp
Там несколько собак успели порыться. Не верится, что Шатов разучился относиться к игре как профи.

Да я не к Шатову, а к формулировке прицепился. Не знал, что автор месса окажется последним м#удаком, коего стоило игнорировать.

А примеров, когда игрок не вписывается у одного тренера и начинает феерить у другого или в другой команде, сколько угодно. Удачи Шатову, хороших игроков в стране мало.
Регистрация: 22.09.2009
№10 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ckorp
Может надо сесть Шатову с Манчини за пузырем и обсудить дела?


Да не сядут они. Причем дело не только в Шатове. Когда тренер ставит левого атакующего полузащитника правым защитником, к тренеру тоже есть вопросы. Это и Жиркова касается.
Регистрация: 29.11.2014
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Boss52
Цитата: tiki
есть еще неприязнь к игроку, если тоже как вариант смотреть
тот же Мхитарян, так как сейчас он нем много трещат, тупо не нравится тренеру
да, есть и игровые показатели, но в схеме Маура - все его качества нивелируются
так и Шатов у этих

Знаешь, тренер себе не враг. Симпатии-антипатии - это для детей. Лукаку забивает в каждой игре и, хотя Мауру, возможно, негры не нравятся он его ставил, ставит и будет ставить всегда. Для тренера главное - результат.

тогда себе противоречишь
он до игры с ЦСКА почти 10 игр не забивал
если важен результат - то тут думать надо
а если ставил и ставит (и я не про маура) - то это не очень то далекий ум


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
есть еще неприязнь к игроку, если тоже как вариант смотреть
тот же Мхитарян, так как сейчас он нем много трещат, тупо не нравится тренеру
да, есть и игровые показатели, но в схеме Маура - все его качества нивелируются
так и Шатов у этих

Знаешь, тренер себе не враг. Симпатии-антипатии - это для детей. Лукаку забивает в каждой игре и, хотя Мауру, возможно, негры не нравятся он его ставил, ставит и будет ставить всегда. Для тренера главное - результат.
Регистрация: 29.11.2014
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: Boss52
как мне кажется, он больше демонстрирует свою потенцию

Это как? Куй кладёт на футбол?

Там несколько собак успели порыться. Не верится, что Шатов разучился относиться к игре как профи. Блин, может, кроме футбольных или около причин, есть еще и далекие от футбола. Наверное, только Майкл разберется. Может надо сесть Шатову с Манчини за пузырем и обсудить дела?
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GS
Цитата: Boss52
как мне кажется, он больше демонстрирует свою потенцию

Это как? Куй кладёт на футбол?


Спартак пичинен, форевер. Свинячья блевотина. Здесь люди о футболе пытаются поразговаривать.
Регистрация: 29.11.2014
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:17) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Boss52
как мне кажется, он больше демонстрирует свою потенцию

Это как? Куй кладёт на футбол?
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Boss52
Боаш говорил, что в своей богатой карьере он не работал с игроком, который был лучше, чем Шатов. Луческу его "на дух" не переносил. Манчини его тоже как игрока не воспринимает. Может быть все-таки дело в том, что Шатов по своим игровым качествам времен Боаша и Манчини сильно изменился? Причин к этому может быть много, но факт налицо. Сейчас, как мне кажется, он больше демонстрирует свою потенцию, чем реально что-то может.

есть еще неприязнь к игроку, если тоже как вариант смотреть
тот же Мхитарян, так как сейчас он нем много трещат, тупо не нравится тренеру
да, есть и игровые показатели, но в схеме Маура - все его качества нивелируются
так и Шатов у этих


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боаш говорил, что в своей богатой карьере он не работал с игроком, который был лучше, чем Шатов. Луческу его "на дух" не переносил. Манчини его тоже как игрока не воспринимает. Может быть все-таки дело в том, что Шатов по своим игровым качествам времен Боаша и Манчини сильно изменился? Причин к этому может быть много, но факт налицо. Сейчас, как мне кажется, он больше демонстрирует свою потенцию, чем реально что-то может.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
А что ему мешало зарабатывать и играть в одном месте???

Мы многого не знаем. Тот же вопрос можно отнести и к Дзю.
Не знаю что происходит с Шатовым, но по мне, он лучше Дзю, во всех отношениях, несмотря на разные амплуа.
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 17:42) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А что ему мешало зарабатывать и играть в одном месте???


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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