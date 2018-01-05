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СМИ: Тарас Бурлак перейдет в "Крылья Советов"

27-летний защитник Тарас Бурлак не проходил медосмотр в "Рубине", cообщает "Спорт-Экспресс".

Не исключено, что уже в январе он покинет в Казань и перейдет в "Крылья Советов". Такой вариант возможен, если "Рубин" выплатит ему задолженность по зарплате (пять месяцев) и компенсацию за расторжение контракта. В нынешнем сезоне Бурлак провел за команду Курбана Бердыева два матча. Напомним, ранее он уже защищал цвета "Крыльев", выступая за самарцев на правах аренды.
Сегодня, 20:20
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№1 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 21:01) #
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собирают бурлаков на Волге? smile
Регистрация: 26.03.2009
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