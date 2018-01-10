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Ростов-на-Дону Ахмат
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Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
Андрей Канчельскис: Смолов побоится уехать в Англию, там конкуренция, в "Зените" гораздо спокойнее (4)
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Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
Андрей Червиченко: не думаю, что англичане так крепко выпили, чтобы предложить 20 млн за Зе Луиша (14)
СМИ: "Зенит" претендует на защитника тульского "Арсенала" Беляева
Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев попал в сферу интересов "Зенита".
Как сообщает "Спорт день за днем", клубы уже обсуждают условия вероятного трансфера 26-летнего футболиста. Однако официального предложения "Зенит" пока не делал.
Окончательное решение о переходе будет также зависеть от того, кто из защитников покинет петербургскую команду в ближайшее время. Ряд футболистов, не получающих должной игровой практики, настаивают на аренде в другие клубы.
Как сообщает "Спорт день за днем", клубы уже обсуждают условия вероятного трансфера 26-летнего футболиста. Однако официального предложения "Зенит" пока не делал.
Окончательное решение о переходе будет также зависеть от того, кто из защитников покинет петербургскую команду в ближайшее время. Ряд футболистов, не получающих должной игровой практики, настаивают на аренде в другие клубы.
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