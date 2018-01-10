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СМИ: "Зенит" претендует на защитника тульского "Арсенала" Беляева

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев попал в сферу интересов "Зенита".

Как сообщает "Спорт день за днем", клубы уже обсуждают условия вероятного трансфера 26-летнего футболиста. Однако официального предложения "Зенит" пока не делал.

Окончательное решение о переходе будет также зависеть от того, кто из защитников покинет петербургскую команду в ближайшее время. Ряд футболистов, не получающих должной игровой практики, настаивают на аренде в другие клубы.
Теги: Беляев Зенит Арсенал Тула Трансферы
Сегодня, 22:03
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№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
новосельцева уже взяли
Регистрация: 18.11.2017
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
месяц инфе


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Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 22:21) #
  • +1
  •  (1)

Вообще фамилия достаточно белая для Зенита, могут и взять
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Врут- в сферу интересов попал Черняев из Октюбинска Подморозкино
Вместо Кришито )))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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