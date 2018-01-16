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Лоренсо Мельгарехо: дочь любит вашу страну не меньше меня

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо сообщил о том, что его дочь Самия любит все русское.

– Несмотря на то, что мы из Парагвая, Самию восхищает все русское, – начал Мельгарехо. - Да, уже в два года! Красная площадь, матрешка, другие типично русские игрушки ей действительно нереально нравятся. Меня это просто поражает! Я в России уже пять лет, но Самия любит вашу страну не меньше меня!

– Зе Луиш говорил, что его напрягает настроение русских людей – они будто хотят подраться. Замечали подобное?

– Не сталкивался в Краснодаре и Москве с бытовыми моментами, которые показались бы из ряда вон выходящими или неприемлемыми. А люди в России, по-моему, такие же, как и во всем мире. Никакой сверхъестественной холодности я не заметил.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ну про Зе могу сказать только одно: Всё дело в ШОКОЛАДЕ stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012
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