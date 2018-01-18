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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Григорий Иванов: согласен, что не нужно привозить откровенный хлам, но критерии на легионеров надо смягчать (1)
Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в "Ростове"
Защитник "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон перейдет в "Ростов", сообщает 8news.
Футболист первую часть сезона в аренде в "Рубине".
Футболист будет выступать за ростовский клуб на правах аренды до конца сезона. В ближайшее время 31-летний исландец должен присоединиться к "Ростову" на сборе в Белеке.
Футболист первую часть сезона в аренде в "Рубине".
Футболист будет выступать за ростовский клуб на правах аренды до конца сезона. В ближайшее время 31-летний исландец должен присоединиться к "Ростову" на сборе в Белеке.
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