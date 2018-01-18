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Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в "Ростове"

Защитник "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон перейдет в "Ростов", сообщает 8news.

Футболист первую часть сезона в аренде в "Рубине".

Футболист будет выступать за ростовский клуб на правах аренды до конца сезона. В ближайшее время 31-летний исландец должен присоединиться к "Ростову" на сборе в Белеке.
Теги: Сигурдссон Ростов
Сегодня, 21:48
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№2 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lokoflesh
Значит казаки немножко скандинавы?
Посмотрим споются они с Волерой.

БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ !!! УДАЧИ !!!
Регистрация: 12.03.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Значит казаки немножко скандинавы?
Посмотрим споются они с Волерой.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Dolores O'Riordan
Регистрация: 2.05.2014
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