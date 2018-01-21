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Тульский "Арсенал" не отпустил Беляева в "Зенит" за 800 тысяч евро

Тульский "Арсенал" ответил отказом на предложение "Зенита" по трансферу 27-летнего защитника Максима Беляева, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Арсенал" не устроили условия: петербуржцы были готовы заплатить за футболиста около 800 тысяч евро, но "оружейники" посчитали эту сумму недостаточной. На данный момент прогресса в переговорах нет. Тем не менее, вероятность перехода пока сохраняется.
Теги: Беляев Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 21:26
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(0)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:56) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Игорь Казьмин
Для футболиста ....этот контракт. ..самый большой в его карьере ...таких денег Он не заработает больше не когда....а Тула наверное хочет ещё на 200000 больше ....думаю сойдутся....


НИКОГДА.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:00) #
  • -6
  •  (6)

Для футболиста ....этот контракт. ..самый большой в его карьере ...таких денег Он не заработает больше не когда....а Тула наверное хочет ещё на 200000 больше ....думаю сойдутся....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 21:36) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Пора вводить лимит на количество игроков в заявку на сезон, газпрем совсем запутался


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:30) #
  • -3
  •  (7)
online

Ну дык. Спартак до 5млн. дает. Причем чистоганом и без Темы в придачу.
Регистрация: 12.11.2007
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