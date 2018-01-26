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Евгений Селезнев: у "Амкара" 11 человек сзади стоят, а в Турции осторожный футбол явно не в почёте

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев рассказал, чем отличается футбол в Турции от российского.

"Тут и играют, и дают играть. Помню, когда за "Кубань" выходил против "Амкара", тебе даже мяч не давали принять. 11 человек сзади стоят! Но это немного не то. На первом месте у многих результат, а в футбол играют всего четыре-пять команд. В Турции если ты не будешь атаковать, тебя свои же болельщики освистают. Неприятно будет выходить на поле в следующем матче. Тут осторожный футбол явно не в почёте", - цитирует Селезнева "Спорт-Экспресс".
Теги: Селезнев Амкар
Сегодня, 11:41
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
можно заменить подписку на "наш футбол" на "турецкий футбол"?


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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