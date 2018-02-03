"Рубин" подаст в ФИФА жалобу на Сонга

Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с "Рубином".Казанский клуб считает действия игрока незаконными, в связи с чем обратится в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА)."Рубин" намерен требовать с камерунца компенсацию за разрыв соглашения. Хавбеку грозит дисквалификация. Определенные санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру.