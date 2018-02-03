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"Рубин" подаст в ФИФА жалобу на Сонга

Полузащитник Алекс Сонг в одностороннем порядке разорвал соглашение с "Рубином".

Казанский клуб считает действия игрока незаконными, в связи с чем обратится в палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

"Рубин" намерен требовать с камерунца компенсацию за разрыв соглашения. Хавбеку грозит дисквалификация. Определенные санкции могут быть наложены и на клуб, в котором он продолжит карьеру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сонг Рубин
Вчера, 22:04
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