Сестра Софьяна Ханни впервые вызвана в сборную Алжира

Сестра полузащитника московского "Спартака" Софьяна Ханни Жинан получила вызов с национальную женскую сборную Алжира, сообщает La Gazette du Fennec.Для футболистки это первый вызов в алжирскую команду. На данный момент женская сборная Алжира готовится к выступлению на Кубке африканских наций. Ее соперником в контрольном матче станет команда Мали.