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Сестра Софьяна Ханни впервые вызвана в сборную Алжира

Сестра полузащитника московского "Спартака" Софьяна Ханни Жинан получила вызов с национальную женскую сборную Алжира, сообщает La Gazette du Fennec.

Для футболистки это первый вызов в алжирскую команду. На данный момент женская сборная Алжира готовится к выступлению на Кубке африканских наций. Ее соперником в контрольном матче станет команда Мали.

"Газета.ру"
Теги: Ханни
Вчера, 22:07
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