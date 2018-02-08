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Иван Темников: "Динамо" от игры к игре прибавляет

Защитник "Динамо" Иван Темников прокомментировал победу над "Амкаром" (2:1).

"Мы реализовали пенальти и забили со стандарта, хорошо и компактно сыграв в обороне, за исключением момента с голом. Какая-то недоконцентрация была, но все идет своим чередом. Тренерский штаб скажет нам, что не так. Каждый день работаем над тактикой, над тем, как нужно прибавлять. От игры к игре мы и прибавляем. Удобно ли мне играть на левом фланге? Мне, в принципе, и слева, и справа одинаково играть. Я и в ФНЛ играл правого защитника. Где тренер скажет, там и буду играть", - приводит слова Темникова пресс-служба клуба.
Теги: Динамо
Вчера, 23:18
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№1 Написал: grisha (Вчера, 23:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прибавляет ))))))))))))))))))))))))
Прибавляет на весах вес взяток за каждое будущее очко - динама общим весом перевесит футбол и останется в лиге, на горе нашему футболу (((((((((((((((((((
Регистрация: 19.04.2017
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