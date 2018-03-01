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ХК "Спартак" сделает 5-процентную скидку на абонемент болельщикам ФК "Спартак", которые предъявят билет на перенесенный матч с "Крыльями"

ХК "Спартак" решил поддержать болельщиков футбольного "Спартака", которые приехали в Самару на матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".

Хоккейный клуб решил сделать 5-процентную скидку болельщикам, которые не сдали билет на игру "Крылья" – "Спартак", сообщает твиттер хоккейного клуба.
Теги: Спартак
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