ХК "Спартак" сделает 5-процентную скидку на абонемент болельщикам ФК "Спартак", которые предъявят билет на перенесенный матч с "Крыльями"

ХК "Спартак" решил поддержать болельщиков футбольного "Спартака", которые приехали в Самару на матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".Хоккейный клуб решил сделать 5-процентную скидку болельщикам, которые не сдали билет на игру "Крылья" – "Спартак", сообщает твиттер хоккейного клуба.