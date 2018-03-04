"Локомотив" и "Спартак" не играли красным мячом, потому что его нет в линейке Nike

У Nike реально нет красного мяча. Та модель которой играли, предназначена для игры зимой. РФПЛ не виновата в том, что дизайнеры Nike такие какие они есть. А играть мячом не Nike тупо не имеют права.

Nike считает, что согласно исследованиям, этот цвет оптимальный для игры зимой.