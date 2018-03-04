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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
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Грозный Амкар
Пермь Урал
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"Локомотив" и "Спартак" не играли красным мячом, потому что его нет в линейке Nike
Футбольный арбитр Андрей Броткин объяснил, почему на матче "Локомотив" - "Спартак" не оказалось оранжевого или красного мяча.
У Nike реально нет красного мяча. Та модель которой играли, предназначена для игры зимой. РФПЛ не виновата в том, что дизайнеры Nike такие какие они есть. А играть мячом не Nike тупо не имеют права.— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) March 4, 2018
Nike считает, что согласно исследованиям, этот цвет оптимальный для игры зимой.
Зимний мяч европейских лиг. Никто эксклюзив для рфпл делать не будет, хватит истерить. Российские топ клубы форму себе эксклюзивную выбить не могут, а вы хотите чтобы импотентная лига мяч выбила. pic.twitter.com/xeDF7rnpMm— Andrei Br?tkin (@ABrytkin) March 4, 2018
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