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"Локомотив" и "Спартак" не играли красным мячом, потому что его нет в линейке Nike

Футбольный арбитр Андрей Броткин объяснил, почему на матче "Локомотив" - "Спартак" не оказалось оранжевого или красного мяча.



Теги: Локомотив Спартак РФПЛ
Вчера, 23:57
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№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 03:02) #
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Да, запороли перспективный для зрелища матч. Спортсмены играли в квест, а не в футбол.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 02:19) #
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Болеет за:
«МЮ»
и что теперь глаза ломать?Дебилы.Потом вы удивляетесь почему такой продукт не продается:мячей нет,бесплатной трансляции нет,разметки не видно,поле как во дворе....
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:06) #
  • -5
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Болеет за:
«Локомотив»
pfkegjbl 2,
ох уж этот Сухина. А еще форма белая, Свинтаков ну очень жаловался. smile


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
По-любому Сухина с Найком договорился) что бы Спартак меча не увидел))


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Never cared for what they do
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Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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