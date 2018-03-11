Бьорн Сигурдарсон: если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от матча с "Зенитом".- Знаю, что они идут в таблице рядом с "Краснодаром". Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о "Зените" достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.- Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените".