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Бьорн Сигурдарсон: если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон поделился ожиданиями от матча с "Зенитом".

- Впереди встреча против "Зенита". Что можешь сказать о сопернике?

- Знаю, что они идут в таблице рядом с "Краснодаром". Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о "Зените" достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

- "Зенит" — самый популярный клуб России в Европе?

- Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените".

ФК "Ростов"
Теги: Сигурдссон Ростов Зенит
Сегодня, 12:44
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(9)
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:54) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
... если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените"

Вот что странно. "Интурист" высказал восприятие российского футбола в Европе. И ничего более. Думать, что ему за это денег "заслали", никаких видимых причин нет. Причем, никто из вменяемых болел Зенита, никогда не говорил, что Зенит "великий". Это удел "секты". Более того, мы свой клуб нещадно критикуем за то, что с ним происходит. Что называется, "почувствуй разницу".

Просто спросили его перед матчем с Зенитом. если бы играли с ЦСКА ответ был бы другим - ЦСКА. Все команды он еще не запомнил..
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: Campos Москва (Сегодня, 14:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Было время и о Анжи вещали, когда говорили о российском футболе.
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№8 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 13:49) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ща свиньи повылезут из хлева. Обхрюкивать тему. Как же , про них забыли.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№7 Написал: нетрал (Сегодня, 13:30) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: александр матасов
А если в России говорят о промышленности,то речь чаще всего заходит о ,,Газпроме,,

уралвагонзавод...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: александр матасов (Сегодня, 13:11) #
  • -6
  •  (6)

А если в России говорят о промышленности,то речь чаще всего заходит о ,,Газпроме,,
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
... если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените"

Вот что странно. "Интурист" высказал восприятие российского футбола в Европе. И ничего более. Думать, что ему за это денег "заслали", никаких видимых причин нет. Причем, никто из вменяемых болел Зенита, никогда не говорил, что Зенит "великий". Это удел "секты". Более того, мы свой клуб нещадно критикуем за то, что с ним происходит. Что называется, "почувствуй разницу".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 13:02) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
околонародный спартак?
Цитата: кандид
Да чего скромничать -то , самый популярный клуб в мире !!!! smile Господи , до чего ж глупые журналюги scream
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Да чего скромничать -то , самый популярный клуб в мире !!!! smile Господи , до чего ж глупые журналюги scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Пчёл... (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (19)
online

Цитата: Хитрый Лис
Чорт...щас рванет...где тут ближайшее бомбоубежище?

чЁ юристка... опять обожрался в пАрадной шавермы.....?
Регистрация: 15.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 12:49) #
  • -1
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чорт...щас рванет...где тут ближайшее бомбоубежище?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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