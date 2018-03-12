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Сергей Хусаинов: в ворота "Ростова" поставили бы железно пенальти

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу главного арбитра Алексея Еськова в матче 22-го тура РФПЛ между "Ростовом" и "Зенитом" (0:0).

"С Еськовым история длинная. Все помнят матч "Зенит" – "Урал". Тогда он довёл всех до кипения, удалил троих игроков гостей. Здесь же никакого оправдания ему нет. Момент с Калачёвым был ближе к лайнсмену, но по рекомендациям судейского корпуса главный судья должен был быть ближе к таким моментам в штрафной площади. За ним и раньше это наблюдалось. Вместо того чтобы ножками подвигать, булками пошевелить, он пытался зачастую из-за спины разглядеть эпизод.

Ошибка ясна – неправильно выбрал позицию. Но это если все домыслы убрать, а если их не убирать, то в такой же ситуации в ворота "Ростова" был бы назначен пенальти и показана жёлтая карточка нарушителю. Здесь нет даже вариантов. Еськов должен был ставить пенальти в ворота "Зенита", железное нарушение. К тому же это была открытая ситуация, вокруг не было кучи игроков.

Почему Манчини не назвал арбитра лучшим на этот раз? Ну вы же знаете, "макаронники" эмоциональные люди. Безусловно, это его не красит. На моей памяти такие итальянские наставники, как Липпи, Капелло, себе такого не позволяли. А вот Спалетти, Манчини ведут себя как горячие кавказские ребята из советских времён. Это несолидно.

У Манчини сейчас кризис – с "Амкаром" беда, в Лиге Европы тоже. Манчини плывёт, он расписался в своём бессилии. Он на каждом шагу просит ему кого-то купить, но ты же не торгаш. Ты тренер! До зимней паузы "Зенит" летал по полю, а что Манчини делал на зимних сборах? Съездил отдохнуть в Италию? Ну вот и получили. Если ему нужно постоянно покупать игроков, то он уже не тренер, а менеджер. Манчини расписался в своём непрофессионализме как тренер", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Ростов Зенит
Сегодня, 00:08
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(1)
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ставить пенальти в ворота Зенита - автоматически идти судить ФНЛ . Судье надо деток кормить .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 00:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гол Анжи не засчитали. Все норм. Это судейство в РФПЛ
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так тож зенит.
Кто им даст после обсера с Амкаром проиграть Ростову, да еще и Карпину.
Там даже если бы ногу оторвали старику Калачеву, судейка бы показал симуляцию.
Грязные запитерские бомжы. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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