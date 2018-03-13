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Петар Занев: удаление Огуде? Судья, наверное, испугался, что мы сравняем счёт

Защитник "Амкара" Петар Занев поделился мнением о спорных эпизодах в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (0:2).

"Мы сегодня разбирали моменты, видели на повторах эти ситуации. По-моему, они повлияли на результат. Каждый человек ошибается, в том числе судьи. Меня больше возмутило поведение. Боковой хорошо видел нарушение, я фолил за пределами штрафной, а Дзюба упал внутри. Подошёл к боковому, потому что ему было лучше видно. Думаю, главный вообще не видел этого. Я ему сказал, что фол мой, а он сказал, что фолил Сиваков, который далеко был. Выходим на второй тайм, я спрашиваю у судьи, был ли пенальти, уверен ли он. Он сказал, что 100%.

Удаление Огуде? Мы начали давить противника, создавать моменты. Наверное, судья испугался, что мы сравняем счёт, решил ещё раз вмешаться в игру. Огуде сыграл в мяч, и это никак не красная карточка.

Что касается удаления Белорукова и пенальти, то судья увидел так ситуацию. Можно было и не давать вторую жёлтую карточку. А Карасёв говорил, что случайная рука может и к пенальти не приводить, если мяч в створ не шёл.

Это спорт, каждый ошибается. Мы просто хотим, чтобы судьи принимали правильные решения: если есть пенальти, красная карточка — пусть дают", — сказал Занев в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Теги: Занев Огуде Амкар Арсенал Тула
Сегодня, 22:38
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