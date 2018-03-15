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Президент "Урала": Портнягин – человек-болезнь, ему надо закончить с футболом

Президент "Урала" Григорий Иванов выступил с критикой в адрес нападающего команды Игоря Портнягина, который в июне 2017 года был арендован у московского "Локомотива" на один сезон.

"Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс. Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.

Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.

Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Володю Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Портнягин Урал
Сегодня, 18:53
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(4)
№3 Написал: следующий (Сегодня, 19:52) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Бывают проблемы со здоровьем, выскакивают одна за одной.
Портнягин может ответить - Иванов человек-договорняк, ему надо в тюрьме сидеть.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
есть такие ...а куле бабло капает ..в сборную не берут ...ВО САПОГ! например..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: мясник вовануза Москва (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жано еще хлеще,всю карьеру в лазарете
Регистрация: 28.02.2018 [жалоба]
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