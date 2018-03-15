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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала": Портнягин – человек-болезнь, ему надо закончить с футболом
Президент "Урала" Григорий Иванов выступил с критикой в адрес нападающего команды Игоря Портнягина, который в июне 2017 года был арендован у московского "Локомотива" на один сезон.
"Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс. Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.
Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.
Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Володю Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие", - цитирует Иванова Sport24.
"Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс. Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.
Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.
Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Володю Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие", - цитирует Иванова Sport24.
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