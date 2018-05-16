В "Спартак" пока не поступали предложения по продаже Промеса

Информация журналиста Алана Мура в заметке на сайте Back Page Football со ссылкой на источник в агентстве Sports Entertainment Group об интересе "Ромы", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" к форварду "Спартака" Квинси Промесу не соответствует действительности.На данный момент ни один клуб не выходил на руководство красно-белых по поводу возможного приобретения 26-летнего голландца и, тем более, не делал официальных предложений.При этом, летом москвичи готовы рассмотреть вариант продажи нападающего, но только на определенных условиях - покупатель должен заплатить бронзовым призерам чемпионата России-2017/18 30 миллионов евро отступных при том, что 15 процентов трансфера принадлежат самому Промесу и в случае смены команды лично он получит около 4,5 миллиона евро. Соответственно, претенденты на Квинси должны раскошеливаться почти на 35 миллионов.