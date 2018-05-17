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Ким Чельстрем: болельщикам "Спартака" не стоит отчаиваться

Бывший полузащитник "Спартака" Ким Чельстрем прокомментировал результаты красно-белых в минувшем сезоне.

"Я провел несколько прекрасных лет в Москве и до сих пор рад видеть, когда команда побеждает, но, честно говоря, матчи удается увидеть крайне редко, я даже не смотрел встречи красно-белых в Лиге чемпионов.

Понимаю, что болельщики могут быть расстроены третьим местом после победного чемпионата, но я напомню, что в чемпионате России реально очень высокая конкуренция. Тот же "Локомотив" не выигрывал чемпионат очень давно, а до этого первую победу за много лет одержал сам "Спартак".

Да и в то время, когда играл я, чемпионат был очень плотным, каждый мог преподнести сюрприз. Так что болельщикам не стоит отчаиваться и нужно продолжать поддерживать команду.

Планы на будущее? Думаю, я все-таки останусь дома. На протяжении многих лет я был занят летом, и сейчас в первый раз имею возможность спокойно остаться дома и заняться семьей, наверстать упущенное. Карьера тренера? Может быть, посмотрим, я пока не принял решение, сейчас я просто наслаждаюсь моментом", - заявил Чельстрем.

ТАСС
Теги: Чельстрем Спартак
Сегодня, 10:59
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