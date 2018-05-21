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Мирзов может заменить Ташаева в "Динамо"

Московское "Динамо" интересуется автором победного мяча в финале Кубка России - Резиуаном Мирзовым.

Прошедший сезон футболист, принадлежащий "Ростову" провёл на правах аренды в "Тосно". Динамовцы видят в Мирзове прямую замену Александру Ташаеву, которым интересуются "Спартак" и "Зенит".

Мирзов отметился двумя голами и двумя результативными передачами за "Тосно" в минувшем сезоне РФПЛ.

Чемпионат
Теги: Мирзов Динамо Ташаев
Сегодня, 10:38
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№2 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 11:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мирзов - молодец!!! Если ввести в "хорошую" команду!!! Дать ему возможность "импровизировать"!!!.... Это, возможно, будущее нашей Сборной!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:05) #
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  •  (4)

Значит Ташаев уходит?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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