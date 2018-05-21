Мирзов может заменить Ташаева в "Динамо"

Московское "Динамо" интересуется автором победного мяча в финале Кубка России - Резиуаном Мирзовым.Прошедший сезон футболист, принадлежащий "Ростову" провёл на правах аренды в "Тосно". Динамовцы видят в Мирзове прямую замену Александру Ташаеву, которым интересуются "Спартак" и "Зенит".Мирзов отметился двумя голами и двумя результативными передачами за "Тосно" в минувшем сезоне РФПЛ.