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Бюджет "Локомотива" останется на прежнем уровне
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что нынешний бюджет клуба достаточен для выполнения серьезных задач.
"С теми доходными поступлениями бюджет достаточен для решения серьезных задач. Бюджет "Локомотива" не нуждается в увеличении, несмотря на участие в Лиге чемпионов", – цитирует Мещерякова ТАСС
"С теми доходными поступлениями бюджет достаточен для решения серьезных задач. Бюджет "Локомотива" не нуждается в увеличении, несмотря на участие в Лиге чемпионов", – цитирует Мещерякова ТАСС
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