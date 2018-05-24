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Бюджет "Локомотива" останется на прежнем уровне

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отметил, что нынешний бюджет клуба достаточен для выполнения серьезных задач.

"С теми доходными поступлениями бюджет достаточен для решения серьезных задач. Бюджет "Локомотива" не нуждается в увеличении, несмотря на участие в Лиге чемпионов", – цитирует Мещерякова ТАСС
Теги: Локомотив
Сегодня, 10:50
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бюджет "Локомотива" не нуждается в увеличении, несмотря на участие в Лиге чемпионов

Нууу, как то так...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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