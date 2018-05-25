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СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 млн евро

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии.

Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересован "Наполи", который уже связался с клубом из Санкт-Петербурга и готов предложить 30-35 миллионов евро.

При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.
Теги: Паредес Зенит Наполи Трансферы
Сегодня, 21:44
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(1)
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Продано!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да хай берут, раз он хочет.
Паредес напоминает мне наших "молодых талантов", после распиаривания которых, они на футбол забивают болт.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:57) #
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online

А сколько готов докинуть сам Передас чтоб вырваться на волю, в итальянские пампасы???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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