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СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 млн евро
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии.
Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересован "Наполи", который уже связался с клубом из Санкт-Петербурга и готов предложить 30-35 миллионов евро.
При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.
Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересован "Наполи", который уже связался с клубом из Санкт-Петербурга и готов предложить 30-35 миллионов евро.
При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.
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