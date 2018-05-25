СМИ: "Наполи" готов заплатить "Зениту" за Паредеса 30-35 млн евро

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес может вернуться в чемпионат Италии.Как сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в услугах футболиста заинтересован "Наполи", который уже связался с клубом из Санкт-Петербурга и готов предложить 30-35 миллионов евро.При этом итальянцы пока не контактировали с агентами аргентинца, поэтому неизвестно, насколько ему интересен этот вариант.